Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год и прогнозный период 2020-2021 годов.

Доходы фонда в 2019 году предусматриваются в сумме 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП), в том числе - 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. В последующие два года эти суммы составят соответственно 8,995 триллиона и 8,949 триллиона рублей (2020 год) и 9,294 триллиона и 9,246 триллиона рублей (2021 год).

Расходы фонда на 2019 год предусмотрены в объеме 8,636 триллиона рублей (8,2% ВВП), из них 8,569 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии. На 2020 год - 9,017 триллиона и 8,949 триллиона рублей соответственно, на 2021 год - 9,328 триллиона и 9,246 триллиона рублей.

Таким образом, бюджет фонда предусматривает дефицит на 2019 год в размере 23,2 миллиарда рублей, в 2020 году - 21,9 миллиарда рублей, на 2021 год - 33,8 миллиарда рублей.

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней будут проиндексированы с 1 января 2019 года на 7,05%, с 2020 года - на 6,6%, с 2021 года - на 6,3%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2019 года подлежат индексации на 2,4%, в 2020 году - на 3,9%, в 2021 году - на 2,7%. Предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей.

Как пояснила, отвечая на вопросы сенаторов, зампред комитета СФ по соцполитике Елена Бибикова, в бюджете ПФР не предусмотрена индексация материнского капитала в 2019 году. Она пояснила, что это специальная выплата из ПФР, увеличение которой на размер инфляции заморожено с 2016 по 2019 годы включительно. С 2020 года, отметила Бибикова, индексация должна возобновиться.