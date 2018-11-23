Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год.

Согласно документу, доходы бюджета увеличиваются на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей - до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей. Основной источник - нефтегазовые доходы, они выросли на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей. Расходы тоже увеличиваются - на 217,7 миллиарда рублей - до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей.

Но несмотря на рост расходов, профицит не снизится, а увеличится и составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. В ранее принятом законе о бюджете этот показатель составлял 0,5% к ВВП.

Также этот закон закрепляет перераспределение сэкономленных средств в объеме 131,7 миллиарда рублей. Так, порядка 16,8 миллиарда рублей в качестве субсидий получат отечественные автопроизводители на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по транспортным средствам, соответствующим нормам "Евро-4" и "Евро-5". Еще 4,13 миллиарда рублей будет направлено на субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе - организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

Объем ассигнований на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, увеличивается на 1,8 миллиарда - до 3,7 миллиарда рублей.

Кроме того, правительство наделяется правом определить сроки и условия погашения задолженности по государственным контрактам, заключенным министерством обороны и госкорпорацией "Роскосмос" с ГКНПЦ имени Хруничева, РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" в период с 2001 по 2016 год. При этом центру имени Хруничева предоставляется субсидия в размере 5,1 миллиарда рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с операционной деятельностью, а также с погашением кредитов и уплатой процентов по ним.

"Основными причинами пересмотра прогноза темпов прироста ВВП стали ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг", - сказано в заключении профильного комитета СФ по бюджету и фонрынкам. Сенаторы также считают, что прогнозируемые макроэкономические показатели, возможно, не будут достигнуты, если внешние условия ухудшатся.