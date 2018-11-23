Как отмечается в заключении профильного комитета по бюджету и финансовым рынкам, "впервые за последние несколько лет" госбюджет формируется с профицитом, который в 2019 году составит 1,932 триллиона рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП), а в 2021 году - 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). Инфляция в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4%.

"После достижения в 2017 году рекордно низкой инфляции с 1991 года на уровне 2,5% прогнозируется ее увеличение до 3,4% в 2018 году и до 4,3% в 2019 году. Уровень инфляции в 2019 году превысит целевой ориентир Банка России", - говорится в заключении профильного комитета. В дальнейшем сенаторы ожидают уменьшение показателя инфляции ниже 4,0% и ее стабилизации "на целевом уровне".

Доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, в 2020 году - 20,219 триллиона рублей, в 2021 году - 20,978 триллиона рублей. Расходы запланированы соответственно в размере 18,037 триллиона рублей, 18,994 триллиона рублей и 20,026 триллиона рублей.

Прогноз макроэкономических показателей по базовому варианту рассчитан исходя из предполагаемого снижения цены на нефть марки URALS с 63,4 доллара США за баррель в 2019 году до 57,9 доллара в 2021 году. Среднегодовой курс доллара в 2019 году ожидается на уровне 63,9 рубля, в 2020 году - 63,8 рубля, в 2021 году - 64 рубля.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Минфин за работу над бюджетом, "проделанную в непростых условиях". "Бюджет сбалансированный, отвечает на вопросы развития экономики, гарантирует исполнение всех социальных обязательств, взятых государством перед нашими гражданами", - отметила она, добавив, что бюджет гарантирует сохранение экономической и финансовой макростабильности".

Майский указ президента и национальные проекты обеспечены финансированием на предстоящую трехлетку. "Другое дело, что это должно быть согласовано и скоординировано с регионами, расписано и распределено, чтобы каждый федеральный рубль был целевым образом расходован", - отметила Матвиенко. Она также высказала пожелание в адрес Минфина вернуться к вопросу о передаче взносов в фонд ОМС за детей и пенсионеров на федеральный уровень, чтобы разгрузить бюджеты регионов, в которых взносы на медицину "растут в геометрической прогрессии".

"Принятый бюджет - бюджет развития и повышения качества жизни", - заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, курирующая социальные вопросы. Она обратила внимание на усиление федеральной поддержки регионов. В 2019 году межбюджетные трансферты составят 2,272 триллиона рублей, в 2020 году - 2,319, в 2021 году - 2,268 триллиона рублей, подчеркнула она.

Основная направленность бюджета - достижение национальных целей, обозначенных в майском указе президента, продолжила Карелова. "В рамках 12 национальных проектов предусмотрено финансирование более 70 федеральных проектов", - сказала она.

Большинство из них, по словам сенатора, связано с вложениями в человеческий капитал и повышение качества жизни. Самые большие расходы, обратила внимание вице-спикер СФ, предусмотрены на проект "Демография" - только в 2019 году они составят 512 миллиардов рублей, а всего за 2019-2024 годы - 2 906,8 триллиона рублей.

Бюджет, считает сенатор, также открывает возможности для преобразований в здравоохранении, особенно в малых населенных пунктах, для которых предусмотрены средства на строительство тысяч врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Выделяются также значительные средства на экстренную медицинскую помощь, в том числе с использованием санитарной авиации в труднодоступных местностях, - добавила Карелова.

"Бюджет - открытый документ, с которым может ознакомиться каждый, - отметила вице-спикер СФ. - Исключительно важно, чтобы средства были использованы максимально рачительно и эффективно. Контроль за расходами должен стать заботой не только надзорных органов и парламентариев, но и всего общества".