Совфед одобрил закон об электронном военном билете

На пленарном заседании в пятницу Совет Федерации одобрил поправки в закон о воинской службе, согласно которым вводится персональная воинская карта в электронном формате.

Как пояснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, "закон направлен на повышение эффективности системы воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации". "Он уточняет перечень документов воинского учета и вводит новые документы - справку взамен военного билета, которая выдается гражданам, не прошедшим без законных оснований военную службу по призыву, а также персональную электронную карту", - отметил сенатор.

Персональная электронная карта выдается органами воинского учета и может содержать персональные данные гражданина, определенные положением о воинском учете, биометрические персональные сведения о гражданине. При этом россиянам и дальше будут выдавать традиционный военный билет.

"Введение электронных карт в качестве документа воинского учета граждан - веление времени, и здесь мы даже опережаем гражданские структуры", - отметил Клинцевич и напомнил, что "в правительстве началась разработка проекта закона о переводе граждан России на электронные паспорта".

