Совфед одобрил законы о переименовании ВЭБ и его новых функциях

Совет Федерации на одобрил на пленарном заседании в пятницу пакет законов, касающихся наименования и функций меняют "Внешэкономбанка".

Название организации изменено - теперь она называется Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". При этом уточняется, что смена наименования не предусматривает реорганизации и не влияет на права и обязанности госкорпорации в отношении ее партнеров и кредиторов. Не изменяются также права и обязанности ВЭБ как агента российского правительства.

При этом закон возлагает на ВЭБ новые функции по координации деятельности институтов развития по вопросам долгосрочного социально-экономического развития РФ, созданию условий для устойчивого экономического роста и устранения инфраструктурных ограничений, развитию инфраструктуры и инноваций, повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания, участию институтов развития в реализации национальных проектов и программ, а также государственных и федеральных целевых программ.

Также на госкорпорацию возложены обязанности по развитию и поддержке российского экспорта и по организации взаимодействия институтов развития. На основании решения правительства РФ ВЭБ будет вести финансовую и гарантийную поддержку отдельных институтов развития, иными способами обеспечивать исполнение ими обязательств. Этим же законом предусмотрена передача 100% акций Российского экспортного центра (РЭЦ) в собственность РФ.

Второй закон касается изменений в Бюджетный кодекс РФ. Устанавливается, что ВЭБ выступает получателем господдержки в формах, предусмотренных законодательством. Правительство будет своим актом определять размер сформированного уставного капитала госкорпорации, а также размер уставного капитала "ВЭБ.РФ", подлежащего формированию за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов РФ (утвержденный размер уставного капитала). В Бюджетном кодексе будет установлен предельный срок размещения средств федерального бюджета на депозитах "ВЭБ.РФ" - не более 5 лет.