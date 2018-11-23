Тимошенко: Украинцы массового бегут из страны

Жизнь на Украине превратилась в выживание, граждане страны, чтобы прокормить семью, массового бегут за границу. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Согласно статистике, из 40-миллионного населения 3,2 миллиона человек постоянно работают за границей, еще 9 миллионов делают это сезонно. "Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", - отметила Тимошенко.

Экс-премьер, в настоящее время претендующая на пост президента Украины, также пообещала в случае своей победы на выборах провести пенсионную реформу, снизить в два раза цены на газ, отменить все налоги для украинцев за границей, ввести наказание за отрицание Украинской поместной православной церкви, а также утвердить на Украине абсолютное доминирование государственного языка.

"Я предлагаю людям подписать со мной контракт очень конкретный. Это максимально простой, понятный документ, написанный ясным и четким языком", - отметила Тимошенко. И привела пример такого договора: "чтобы за 5 следующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно каждый год догоняла какую-то страну, которая возле нас находится и имеет доходы выше".

По ее словам, украинцы через 5 лет могут иметь "хотя бы такую среднюю зарплату, как в Польше сегодня".

Она также предложила изменить солидарную пенсионную систему, на персонифицированную, чтобы у каждого гражданина имелся "частный банковский, гарантированный государством счет".

Экономическая составляющая не вызывает вопросов, однако остальные пункты ее программы противоречат интересам значительной части населения. В частности, по словам Тимошенко, власти будут всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах жизни и Украинскую поместную православную церковь.