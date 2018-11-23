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23.11.2018 01:40
Рубрика: В мире

Трамп заявил о возможности заключения торговой сделки с Китаем на G20

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

В четверг президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами в своей резиденции в Палм-Бич (штат Флорида). Во время встречи он заявил о возможности заключения торговой сделки с Китаем на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Я могу сказать, что Китай очень хочет заключить торговую сделку из-за пошлин. Если у нас получится, мы это сделаем", - цитирует РИА Новости главу Белого дома, ссылаясь на агентство Reuters.

Газета South China Morning Post также сообщала, что переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа могут состояться 1 декабря в формате рабочего ужина сразу после окончания саммита G20.

По данным агентства Bloomberg, американский лидер уже сигнализировал о планах прекратить торговую войну с Китаем, которая началась в июле этого года после вступления в силу взаимных повышенных таможенных тарифов. США ввели пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму в 34 миллиарда долларов в год. Со своей стороны, Пекин ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу пошлины США в размере 10 процентов на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в год. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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