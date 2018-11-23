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23.11.2018 04:11
Рубрика: В мире

Турция ожидает С-400 в 2019 году и готова купить у США системы Patriot

Турция готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от США. Об этом в четверг заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын на конференции "Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего".

По его словам, "в 2019 году будет осуществлена поставка первой российской батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству", - цитирует ТАСС.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Калын заявил, что Турцию необходимо оценивать с той точки зрения, что она никогда не основывается на единственном предложении. "Если мы достигнем договоренностей с США по системам Patriot, получим хорошее предложение и договоримся о совместном производстве, то мы примем такое предложение", - отметил он, подчеркнув, что Турция покупает оружие для самообороны и не собирается на кого-либо нападать.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что считает приобретение его страной зенитных комплексов С-400 у России "решенным делом", даже несмотря на то, что Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016-м году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. По данным главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, поставка ЗРС С-400 обойдется Анкаре в 2,5 миллиарда долларов. В октябре 2018 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. По его словам, в начале будущего года турецкие военнослужащие будут командированы в Россию для приобретения навыков по управлению комплексами.

Турция - первое государство, входящее в НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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