Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве Андрея Карлова

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова. Как передает агентство Anadolu, обвинения выдвинуты против проповедника Фетуллаха Гюлена, возглавляющего организацию ФЕТО, которую в Турции считают террористической, и ряда его сторонников (всего 28 человек).

По мнению следователей, покушение было организовано с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям и готовилось около полугода. Подозреваемые также обвиняются в причастности к террористической организации и нарушении конституционного строя. Дело будет рассматриваться во Втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Непосредственный исполнитель, бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован на месте. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

В знак уважения к российскому дипломату мэрия Анкары переименовала в честь Карлова улицу, где располагается посольство РФ, а также назвала его именем экспозиционный зал Центра современного искусства, в стенах которого погиб Карлов. Также было принято решение назвать в его честь одну из улиц Антальи.

Президент России Владимир Путин присвоил Карлову звание Герой Российской Федерации посмертно.