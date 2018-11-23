В Амстердаме арестован хранивший деньги в стиральной машине мужчина

Полиция Амстердама задержала мужчину, который подозревается в отмывании денежных средств. Причиной стала необычная находка - 350 тысяч евро, обнаруженные в стиральной машине.

Деньги были найдены в ходе кампании по выявлению незарегистрированных жителей. Во время обыска в жилом доме на западе Амстердама, полицейские и наткнулись на купюры в 20 и 50 евро, спрятанные в барабане стиральной машины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение местных правоохранительных органов.

По подозрению в отмывании денег тут же был задержан 24-летний молодой человек, находившийся в доме. Кроме того, были обнаружены и изъяты: оружие, несколько мобильных телефонов и машинка для подсчета денег.