Новости

Перуанский самолет экстренно сел в Боливии 01:44
Трамп заявил о возможности заключения торговой сделки с Китаем на G20 01:40
В Амстердаме арестован хранивший деньги в стиральной машине мужчина 00:58
Сирийский военный погиб при обстреле боевиками провинции Хама 00:24
Обеспечением ветеранов АТО на Украине займется специальное министерство 00:15
Под Москвой подросток погиб, попав под электричку 22.11.2018
В Мексике убиты три участника любительского матча по футболу 22.11.2018
В Краснодаре рэпер Хаски получил 12 суток административного ареста 22.11.2018
Из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны более 10 рейсов 22.11.2018
Франция ввела санкции против Саудовской Аравии 22.11.2018
Москвичей предупредили о надвигающемся снеге и сильном ветре 22.11.2018
В Москве поезд насмерть сбил мужчину 22.11.2018
Беларусь и ЕС близки к соглашению об облегчении визовых формальностей 22.11.2018
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей 22.11.2018
Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 22.11.2018
Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания 22.11.2018
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения 22.11.2018
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить 22.11.2018
Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского форматов" 22.11.2018
Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД 22.11.2018
Почему Apple возобновила производство iPhone X 22.11.2018
В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам 22.11.2018
Верховная рада поддержала курс на вступление Украины в НАТО 22.11.2018
В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 22.11.2018
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 22.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 00:58
Рубрика: В мире

В Амстердаме арестован хранивший деньги в стиральной машине мужчина

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Полиция Амстердама задержала мужчину, который подозревается в отмывании денежных средств. Причиной стала необычная находка - 350 тысяч евро, обнаруженные в стиральной машине.

Фото: Pleven Municipality
В Болгарии заключенные выкопали богатый клад

Деньги были найдены в ходе кампании по выявлению незарегистрированных жителей. Во время обыска в жилом доме на западе Амстердама, полицейские и наткнулись на купюры в 20 и 50 евро, спрятанные в барабане стиральной машины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение местных правоохранительных органов.

По подозрению в отмывании денег тут же был задержан 24-летний молодой человек, находившийся в доме. Кроме того, были обнаружены и изъяты: оружие, несколько мобильных телефонов и машинка для подсчета денег.

В мире Европа Нидерланды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения