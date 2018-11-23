В Беловежской пуще туристы смогут посетить городище бронзового века

Посетить и увидеть своими глазами городище, которому по самым щепетильным прогнозам археологов более пяти тысячелетий, заранее приглашают туристов в национальном парке "Беловежская пуща". Неподалеку от резиденции белорусского Деда Мороза до конца текущего года здесь откроют для туристов уникальный артефакт позднего бронзового - раннего железного веков.

Правда, инициатива воссоздания поселения древнего человека принадлежит не зимнему сказочнику и его внучке - Снегурочке, а ученым - организаторам строящегося археологического музея под открытым небом, территория которого займет свыше 18 гектаров, сообщил БЕЛТА научный сотрудник национального парка Руслан Книга.

Музей будет включать семь комплексов, которые отразят особенности жизни древнего человека. К сооружению городища в пойме реки у деревни Каменюки специалисты приступили еще в прошлом году. Уже возведены оборонительные укрепления - ров, вал, двухрядные стены, смотровая башня. По аналогам археологических стоянок, найденных на территории Беларуси, восстановлены и жилища культуры штрихованной керамики и милоградской культуры.

"Любой желающий сможет окунуться в быт наших предков, познакомиться с их материальной и культурной жизнью. Будут представлены вооружение, предметы охоты и рыболовства, собирательства, ремесла. Большинство экспонатов являются копиями, но покажем ряд и аутентичных артефактов", - отметил Руслан Книга.

Планируется, что туристы смогут не только увидеть, как выглядело древнее поселение, но и ощутить себя его жителями, став на время за гончарный круг или к ткацкому станку.

Строительство музея под открытым небом в Беловежской пуще предусмотрено государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. Комплекс познакомит посетителей с материальной и духовной культурой населения западных регионов Беларуси в период от мезолита, неолита, бронзового и железного веков до раннего Средневековья (10,5 тыс. лет до н.э. - V век н.э.), когда на этих землях и укоренились славяне.