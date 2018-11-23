В iPhone появилась команда "Привет, Siri, окей, Google"

Компания Google выпустила обновленное собственное приложение для мобильных устройств на базе iOS. Теперь его можно вызывать в любой момент на разблокированном устройстве. Правда, для этого придется произнести необычную фразу: "Привет, Siri, окей, Google", пишет TechCrunch.

Перед этим, отмечает издание, необходимо будет в приложении "Команды", где создаются голосовые ярлыки для Siri, записать новую команду для запуска Google Assistant. По умолчанию ассистент срабатывает на произнесенную фразу: "Окей, Google", однако можно выбрать и другую.

Перед тем, как произнести "Окей, Google", рекомендуется сделать небольшую паузу.

"Вообще получается довольно громоздко, и нет уверенности, что множество людей будут использовать такую конструкцию. Однако сама возможность произнести: "Привет, Siri, окей, Google" - достаточно забавна", - говорится в тексте TechCrunch.

В смартфонах на Android фраза "Окей, Google" автоматически запускает голосового помощника, который ищет данные в Сети, ставит будильники и таймеры, отвечает на простые вопросы.