У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В iPhone появилась команда "Привет, Siri, окей, Google"

23.11.2018,  
13:14
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания Google выпустила обновленное собственное приложение для мобильных устройств на базе iOS. Теперь его можно вызывать в любой момент на разблокированном устройстве. Правда, для этого придется произнести необычную фразу: "Привет, Siri, окей, Google", пишет TechCrunch.

Перед этим, отмечает издание, необходимо будет в приложении "Команды", где создаются голосовые ярлыки для Siri, записать новую команду для запуска Google Assistant. По умолчанию ассистент срабатывает на произнесенную фразу: "Окей, Google", однако можно выбрать и другую.

В популярном смартфоне Xiaomi обнаружили серьезную проблему
Раскрыт главный секрет следующего смартфона Samsung

Перед тем, как произнести "Окей, Google", рекомендуется сделать небольшую паузу.

"Вообще получается довольно громоздко, и нет уверенности, что множество людей будут использовать такую конструкцию. Однако сама возможность произнести: "Привет, Siri, окей, Google" - достаточно забавна", - говорится в тексте TechCrunch.

В смартфонах на Android фраза "Окей, Google" автоматически запускает голосового помощника, который ищет данные в Сети, ставит будильники и таймеры, отвечает на простые вопросы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Дмитрий Филимонов/РГ
Почему Apple возобновила производство iPhone X 22.11.2018
Китайцы выпустили мощнейший смартфон за 13 тысяч рублей 21.11.2018
Раскрыт главный секрет следующего смартфона Samsung 21.11.2018
Apple
Фото: depositphotos.com
На YouTube станет еще больше рекламы 22.11.2018
Аpple назвала пять доводов в пользу iPad Pro 21.11.2018
Блогер случайно сломал пополам новый iPad Pro 20.11.2018
iPhone
Фото: depositphotos.com
Соцсети захватила новая оптическая иллюзия 22.11.2018
Пользователи Сети нашли секретную функцию iPhone и пришли в восторг 20.11.2018
Apple показала лучшие фото, снятые на iPhone XR 16.11.2018