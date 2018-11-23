В Китае приостановлено строительство моста из-за массовой гибели рыбы

Строительство моста приостановлено в населенном пункте Цзинчжоу центральной китайской провинции Хубэй. Причиной такого решения стала гибель около шести тысяч редких китайских осетров на расположенной поблизости рыборазводной ферме.

Об этом сообщает газета China Daily, ссылаясь на министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР. Местные власти уже провели расследование и пришли к выводу, что причиной массовой гибели рыбы могло стать строительство моста, который, предположительно, незаконно возводится на охраняемой природной территории. Уточняется, что причиной смерти могли стать "шок, шумы и изменения источников воды", возникшие в результате строительных работ.

Представитель местного ведомства по управлению рыбным хозяйством уже заявил, что любое лицо или организация, вовлеченные в гибель китайского осетра или незаконное строительство моста - будут привлечены к ответственности, пишет РИА Новости.

Китайский осетр, который входит в число крупнейших видов пресноводных рыб, находится на грани исчезновения. Ученые считают, что этот вид существовал, по меньшей мере, 140 миллионов лет назад. В Китае эта рыба находится под особой государственной охраной.