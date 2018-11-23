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23.11.2018 15:18
Рубрика: Власть

В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Текст: Кира Латухина
В Кремле назвали дату и время начала большой ежегодной пресс-конференции президента. Место проведения мероприятия пока не анонсируется - о нем обещают сообщить дополнительно.
Архив. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Архив. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Архив. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Общение главы государства с прессой состоится 20 декабря в 12:00 по столичному времени.

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Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента уже начал прием заявок. Завершится этот процесс в 17.00 7 декабря.

Отправить данные о себе может любой представитель СМИ. Сделать это можно через форму на сайте Кремля, причем есть возможность выбрать язык - русский или английский.

Впрочем, это не означает автоматическое получение аккредитации. Список тех, кто сможет прийти на пресс-конференцию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 14 декабря. По электронной почте журналисты получат информацию о порядке прохода и работе на мероприятии.

Власть Работа власти Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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