В Кремле подтвердили факт учений в центре Москвы

В четверг над Кремлем действительно шли учения: такую информацию сообщили в администрации президента.

"Я могу подтвердить, что проходили учения: ничего в этом нет экстраординарного", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кремль - это резиденция главы государства, и хотя большая ее часть открыта для публики, это, естественно, и режимный объект, - напомнил Песков. - Проведение подобных учений вполне нормальная практика".

"Но какие там стадии и что там на них - нужно спрашивать у ФСО", - предложил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, были ли на платформе под одним из военных вертолетов манекены или бойцы, Песков сказал: "Откуда ж я знаю. Давайте все-таки соответствующие службы спросите". "Позвоните в ФСО и спросите, - предложил он. - Если не отвечают, значит, секретные данные".