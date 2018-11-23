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23.11.2018 13:43
Рубрика: Власть

В Кремле подтвердили факт учений в центре Москвы

Текст: Кира Латухина

В четверг над Кремлем действительно шли учения: такую информацию сообщили в администрации президента.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем

"Я могу подтвердить, что проходили учения: ничего в этом нет экстраординарного", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кремль - это резиденция главы государства, и хотя большая ее часть открыта для публики, это, естественно, и режимный объект, - напомнил Песков. - Проведение подобных учений вполне нормальная практика".

"Но какие там стадии и что там на них - нужно спрашивать у ФСО", - предложил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, были ли на платформе под одним из военных вертолетов манекены или бойцы, Песков сказал: "Откуда ж я знаю. Давайте все-таки соответствующие службы спросите". "Позвоните в ФСО и спросите, - предложил он. - Если не отвечают, значит, секретные данные".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента
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