В Москве обеспокоены ситуацией с захоронениями советских воинов в Литве

Российская сторона обеспокоена сложившейся ситуацией с советскими захоронениями в Литве, где из-за действий местных властей фактически остановлены ремонтно-восстановительные работы. Об этом заявили в МИД РФ.

"Особое неприятие вызывают попытки департамента культурного наследия при министерстве культуры Литвы навязать нам установку на мемориальных объектах так называемых "информационных табличек", текст которых основывается на искаженной трактовке освободительной роли Советской Армии и итогов Второй мировой войны", - отметили на Смоленской площади. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации вместо того, чтобы искать выход.

В связи с этим Москва будет действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории Российской Федерации. "Соответствующая нота на этот счет была передана сегодня нашим посольством в МИД Литвы", - отметили в министерстве.