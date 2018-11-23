Новости

В Ростове отменили концерт рэпера Скриптонита 19:00
Пробки в Москве достигли девяти баллов 18:46
В Москве обеспокоены ситуацией с захоронениями советских воинов в Литве 18:43
Илюмжинов: Наблюдая за матчем Карлсена и Каруаны, можно заснуть 18:26
Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию 18:25
Выставку Бэнкси арестовали в Брюсселе 18:25
Минтранс предложил поэтапный переход на новые правила продажи авиабилетов 18:19
Экс-глава Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки 17:55
Владимир Бортко прокомментировал слова Cергея Шнурова об Украине 17:50
Израиль рассекретил данные о торпедной атаке своей подлодки 17:48
В Краснодаре задержали адвоката за мошенничество на три млн рублей 17:47
Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре 17:33
На Урале педофила-рецидивиста осудили за убийство школьницы 17:25
Алексей Панин рассказал о том, как он смог бросить пить и курить 17:25
Тимошенко: Украинцы массового бегут из страны 17:14
Какую опасность для водителей таят опавшие листья 17:01
В Калининграде главу роддома обвинили в смерти младенца 16:59
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Фонвизинская" 16:58
Полиция прекратила поиски пропавшего актера из "Улиц разбитых фонарей" 16:55
ОНФ: Регионы выделяют слишком мало средств на оплату услуг социальных НКО 16:54
Эксперты выяснили, на какой срок чаще всего дают "шенген" россиянам 16:47
С королевским уклоном: коллекция Royal Московского ювелирного завода 16:45
МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу 16:42
Эксперты рассказали о ценах на частные дома 16:42
В омской школе назвали инсценировкой ролик про чай и грязные тряпки 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 18:43
Рубрика: Власть

В Москве обеспокоены ситуацией с захоронениями советских воинов в Литве

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона обеспокоена сложившейся ситуацией с советскими захоронениями в Литве, где из-за действий местных властей фактически остановлены ремонтно-восстановительные работы. Об этом заявили в МИД РФ.

Фото: Вероника Бялковская
В Калининградской области увековечены имена 35 воинов Первой мировой

"Особое неприятие вызывают попытки департамента культурного наследия при министерстве культуры Литвы навязать нам установку на мемориальных объектах так называемых "информационных табличек", текст которых основывается на искаженной трактовке освободительной роли Советской Армии и итогов Второй мировой войны", - отметили на Смоленской площади. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации вместо того, чтобы искать выход.

В связи с этим Москва будет действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории Российской Федерации. "Соответствующая нота на этот счет была передана сегодня нашим посольством в МИД Литвы", - отметили в министерстве.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Литва Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд допустил продажу единственного жилья должников
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма
Впервые опубликовано видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии