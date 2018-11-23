В Одессе полиция задержала 49 человек за драку во время суда

Украинская полиция задержала 49 человек после драки во время судебного заседания.

Инцидент произошел в Приморском районном суде Одессы. Конфликт между двумя группами поддержки участвовавших в заседании сторон перерос в драку, останавливать которую пришлось правоохранительным органам.

"Конфликт был локализован, 49 человек доставлены в отделения полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация", - сообщается в Facebook полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, большинство из участников драки - приезжие. В настоящее время устанавливаются цели их прибытия в регион.