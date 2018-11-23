Во вторник, 4 декабря, в 13:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная проведению III Международного Кремлевского Кадетского Бала (МККБ). В этом году мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, 75-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также 300-летию бальной культуры в России.

В пресс-конференции принимают участие:

- Николай Тимофеевич Антошкин - руководитель проекта, Герой Советского Союза, депутат ГД РФ, генерал- полковник, председатель Правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области;

- Юлия Юрьевна Кирпичникова - президент фонда поддержки социально-экономических программ различных сфер жизнедеятельности - Организатор Международного Кремлевского Бала;

- Григорий Михайлович Гойхман - ВРИО заместителя начальника по воспитательной работе Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова;

- Григорий Иванович Шаповаленко - начальник отделения дополнительного образования руководства кадетского корпуса Следственного Комитета РФ им. Александра Невского;

- Сергей Анатольевич Липовой - Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор.

- Наталья Анатольевна Макшакова - заместитель начальника пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ по воспитательной работе.

В прошлом году участниками МККБ стали более 1300 воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений. В этом году приемная комиссия получила заявки более чем из 50-ти российских регионов: свыше 4-х тысяч кадетов заявили о своем желании участвовать в III Международном Кремлевском Кадетском Бале.

На Бал прибудут лучшие кадеты Хабаровского, Забайкальского, Красноярского и Алтайского краев, из Республик Бурятия, Алтай, Ингушетия, Татарстан, Крым, Карелия, Дагестан, Калмыкия, Марий-Эл, Чувашской Республики, Чеченской Республики, Удмуртской Республики, г. Севастополя, из Амурской, Мурманской, Иркутской, Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской, Кировской областей и других регионов России". В мероприятии примут участие воспитанники ведомственных кадетских учреждений из всех силовых структур: Минобороны РФ, СК РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСО РФ, ФСБ РФ, Росгвардии.

Также к участию в III Международном Кремлевском Кадетском Бале заявлены делегации КНР, Южной Кореи, Греции, Австрии, стран СНГ.

Кроме того, в МККБ примут участие и воспитанники детских домов из разных субъектов Российской Федерации.

Мероприятие приобрело высокий статус и получило огромную поддержку со стороны федеральных и общественных структур. Поддержка оказывается Администрацией Президента РФ, Министерством обороны РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ, МЧС РФ, ФСО РФ, МВД РФ, ГИБДД, Россотрудничеством, Росгвардией, Правительством г. Москвы, в том числе, Департаментом здравоохранения города Москвы, Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, Правительством Московской области, Агентством развития внутреннего туризма и другими ведомствами и общественными организациями.

III Международный Кремлевский Кадетский Бал проводится в рамках Ведомственной программы Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" и при официальной поддержке Следственного комитета Российской Федерации.