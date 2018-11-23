22 ноября в медиацентре "РГ" состоялась пресс-конференция на тему "Первые итоги работы электронной ветеринарной сертификации: как меняется российский продовольственный рынок". В ней приняли участие Николай Анатольевич Власов - заместитель руководителя Россельхознадзора и Татьяна Викторовна Балагула - начальник Управления Россельхознадзора по внутреннему ветеринарному надзору.

С 1 июля 2018 года оформление сопроводительных документов на животноводческие товары, за исключением готовой молочной продукции, стало обязательным. Аграрный сектор практически полностью отказался от бумажных ветеринарных сертификатов и перешел к использованию созданной Россельхознадзором информационной системы "Меркурий". Это новый, современный формат работы, отвечающим мировым стандартам. Электронная сертификация призвана оздоровить российский продовольственный рынок, защитить потребителей от небезопасной и некачественной продукции и вытеснить из торговой среды недобросовестных производителей.

Подвести объективные итоги работы "Меркурия" не представляется возможным. По словам Николая Власова: "Основная мишень новой системы - это противоправная неподконтрольная деятельность, которая оценивается при помощи экспертных оценок. Никакого учета, сколько нелегальной продукции на рынке циркулирует, нет и быть не может по определению". Кроме того, "Меркурий" не единственное средство, которое используется правительством РФ для нормализации ситуации на продовольственном рынке (Роскачество, Росконтроль), поэтому отследить работу какой-то одной системы невозможно.

Однако, с уверенностью можно утверждать, что внедрение электронной ветеринарной сертификации продукции позволяет вытеснять фальсификат, объем которого составляет около триллиона рублей в год.

"Представители федеральных торговых сетей говорят, что от 2-х до 10-ти процентов их поставщиков уходят после ввода обязательной ветеринарной сертификации, так как не могут подтвердить происхождение своей продукции", - сказал замруководителя Россельхознадзора.

Для автоматического сбора, анализа и передачи информации о проведенных лабораторных исследованиях, центральные управления Россельхознадзора используют специализированные лабораторные системы. В случае обнаружения каких-либо запрещенных или вредных веществ в продукции, данные поступают в систему раннего оповещения "Сирано".

"К "Сирано" уже подключено значительное количество бизнеса, хозяйствующих субъектов, которые могут видеть там свою продукцию в режиме реального времени, - рассказала Татьяна Балагула. - В каком регионе произошел отбор, кто провел отбор этой продукции, в каком месте, и соответственно, результаты. Туда подкрепляются не только протоколы, но и вся документация, которая сопутствует этой продукции, в том числе и маркировка. Соответственно, можно сразу посмотреть к какому хозяйствующему субъекту относится та или иная продукция".

Что касается фальсификации, то по заверениям начальника Управления Россельхознадзора по внутреннему ветеринарному надзору, работа по выявлению такой продукции проводится непрерывно.

"За прошедший период 2018 года нами было проведено около 23 тысяч проб, по которым у нас был выявлен процент несоответствия - более 16%. Это и молоко, и мясо, и рыба, и мед. Исследований по безопасности мы проводим значительно больше. Было проверено около 85 тысяч партий, и процент от продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности, составил около 7%. Основной процент приходится на молоко и мясо, но также есть и рыба, яйца и мед", - добавила Балагула.