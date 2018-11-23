Компания Panasonic представила на российском рынке новый кнопочный телефон KX-TU150, ориентированный на пожилых людей. Он оснащен кнопкой "экстренного вызова", которой можно присвоить до пяти контактов.

При звонке на один из "экстренных" номеров телефон ждет некоторое время, и если абонент не отвечает, автоматически начинает набирать следующий номер. В этом режиме используется наружный динамик.

Кроме того, Panasonic KX-TU150 совместим со слуховыми аппаратами, обеспечивая высокое качество передачи звука при разговоре. Еще одна опция - яркий светодиодный фонарик, расположенный на верхнем торце устройства. 2,4-дюймовый цветной экран отображает крупные и легко читаемые буквы.

Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами. В режиме разговора время автономной работы составляет 6 часов, в режиме ожидания - до 700 часов, то есть более 29 дней. Аппарат доступен в трех цветах корпуса - черном, синем и красном.

Panasonic KX-TU150 стоимостью 2990 рублей станет конкурентом "бабушкофону" от Nokia - телефону Nokia 106. Стоимость последнего - 1590 рублей, однако в этой модели отсутствует фонарик, а время автономной работы примерно на треть меньше.