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В Россию пришел необычный китайский смартфон с двумя экранами. Цена

23.11.2018,  
19:11
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: ZTE Фото: ZTE
Фото: ZTE

Компания ZTE начала принимать заказы на смартфон Axon M, главной особенностью которого стал форм-фактор "книжка". Аппарат оснащен двумя экранами и умеет складываться и раскладываться.

Двухэкранный смартфон Axon M. Фото: ZTE Russia

Розничные продажи новинки стартуют 26 ноября. Пользователям, оформившим предварительный заказ, новинка достанется по цене 39990 рублей.

Смартфон оснащен двумя 5,2-дюймовыми FullHD-экранами, которые в разложенном состоянии образуют почти квадратную поверхность с небольшой полосой в середине и разрешением 2160x1920 пикселей.

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При этом, несмотря на высокую цену, аппарат получил не самую свежую начинку - процессор Qualcomm Snapdragon 821 Pro (он вышел в 2016 году) и операционную систему Android 7.1.2. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянной - 64 Гб. Разрешение камеры составляет 20 мегапикселей - в смартфоне она, судя по всему, одна и располагается над экраном в "основной" части устройства, имеющей заметно большую толщину корпуса.

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