Ведущие российские интернет-компании поддержали план международного сотрудничества в киберпространстве

На Парижском мирном форуме президент Франции Эмманюэль Макрон (Paris Peace Forum) представил план регулирования и международного сотрудничества в интернете - Paris Call for Trustand Security in Cyberspace ("Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве"). Только три российские компании, чья деятельность неразрывно связана с глобальной Сетью, подписали этот документ.

Участники инициативы подтвердили "приверженность тому, чтобы открытое, безопасное, стабильное, доступное и мирное киберпространство было неотъемлемой частью жизни во всех ее аспектах - социальном, экономическом, культурном и политическом". По мнению представивших на форуме документ президента Эмманюэля Макрона и министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, государства должны защищать граждан от неправомерного использования их данных и от опасного и вредоносного контента.

Под документом, размещенном на сайте французского правительства, более 370 подписантов, из которых 57 - это страны, среди которых Германия, Великобритания, Австралия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Бельгия, Греция и многие другие. Кроме того, меморандум также поддержали ведущие мировые IT-компании и производители оборудования и программного обеспечения, среди которых Google, Microsoft, Facebook, Dell, Cisco, IBM, Siemens, Nokia, Oracle, Panasonic, Cloudflare и т. д.

К инициативе не присоединились США, Китай и Россия. Несмотря на это, Paris Call подписали три российские компании - "Лаборатория Касперского", Group-IB и Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности). Вот как комментируют подписанты свое решение поддержать Paris Call for Trustand Security in Cyberspace и каких результатов ждут от этого документа.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что меморандум способствует развитию коллегиального подхода к решению важных вопросов. "Мы благодарны французским властям за создание этой инициативы, которая призвана повысить уровень кибербезопасности и стабильности во всем мире в условиях растущего недоверия. Paris Call выдвигает ряд важных принципов международной кибербезопасности, в частности, признает ответственность ключевых субъектов частного сектора за укрепление доверия, безопасности и стабильности в киберпространстве, а также поощряет инициативы, направленные на повышение защищенности цифровых процессов и продуктов по всей цепочке поставок.

Интернет-преступность не имеет границ, она требует реакции мировой общественности, и борьба с ней должна быть трансгранична. Мы не можем сопротивляться, будучи изолированными и раздробленными. Информационный обмен и государственно-частное партнерство (например, взаимодействие национальных полицейских сил и компаний по кибербезопасности) необходимы для обеспечения надежной защиты всех стран от киберпреступности. Также важно усиливать открытость в индустрии кибербезопасности, что является основополагающим условием для доверия игрокам информационной безопасности со стороны стейкхолдеров. Наша компания уже приступила к осуществлению глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative) - программы, направленной на вовлечение доверенных экспертов в проверку целостности и надежности продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций "Лаборатории Касперского". В рамках этого проекта компания создает дополнительную инфраструктуру в Швейцарии. Уже 13 ноября 2018 года вредоносные и подозрительные файлы, которые поступают от европейских пользователей, начали обрабатываться в Цюрихе. Там же открывается первый Центр прозрачности". Руководство компании подчеркнуло, что не ограничится только этими мерами: "Далее последует ряд важных мероприятий, которые затронут иные процессы и виды данных, а также другие регионы".

Директор цифровых технологий Ассоциации IPChain Артем Товбин подчеркнул, что интернет и цифровые сервисы уже стали частью жизни практически каждого человека на земле и играют важную роль в развитии общества, бизнеса, торговли и социальных связей. "Paris Call for Trustand Security in Cyberspace - это первый шаг к объединению государств и бизнеса перед новой проблемой человечества. По мере диджитализации любых сторон повседневной жизни - банковского сектора, телекоммуникационных сервисов, государственных услуг, развития цифровых платформ и сервисов - растет потребность в обеспечении безопасности, приватности и защите отдельных персон и общества в целом. Кибербезопасность - это защита людей и их цифровой жизни, и ее проблемы перестали быть вопросами одного государства, приобретя поистине глобальный характер. Ассоциация IPChain - активный участник российской цифровой экономики в сфере интеллектуальной собственности, где достоверность и безопасность данных играют ключевую роль для пользователей. IPСhain с момента основания уделяет особое внимание кибербезопасности, используя технологии распределенных реестров. Прогресс продолжится: ускорится рост и развитие цифровых экосистем, обеспечивающих прямые социальные связи в обществе и снижение роли посредников, цифровизация государственных услуг. В России уже заложен фундамент по борьбе с киберпреступностью на законодательном уровне, есть ряд инициатив, поддерживаемых государством и бизнесом.

Если говорить о парижском меморандуме, то мы ожидаем, что после подписания документа будет создан единый координационный центр, очерчены границы объектов защиты, выработаны глобальные требования к защите субъектов, приняты общие нормотворческие и законотворческие инициативы, составлена сквозная дорожная карта для государств-участников Paris Call. Ассоциация IPChain собирается активно участвовать в этих процессах".