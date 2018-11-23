"ВКонтакте" вернет деньги за покупки в магазинах

Платежная система VK Pay получила функцию кешбэка - возврата части средств, потраченных в партнерских офлайн-магазинах. Деньги выводятся на пользовательский счет в платежной системе, запущенной "ВКонтакте".

Первыми партнерами VK Pay стали Good Food и PepsiCo. Для того чтобы воспользоваться функцией кешбэка, необходимо выбрать подходящую акцию в платежном сервисе и отсканировать QR-код на чеке в приложении "Чекбэк".

Минимальная сумма кешбэка составляет 10 рублей. В приложении "Чекбэк" также доступен весь список актуальных акций.

Фукнция возврата части потраченных средств реализована во многих российских банках, а также в платежной системе "Яндекс.Деньги".