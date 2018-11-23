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"ВКонтакте" вернет деньги за покупки в магазинах

23.11.2018,  
13:53
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Платежная система VK Pay получила функцию кешбэка - возврата части средств, потраченных в партнерских офлайн-магазинах. Деньги выводятся на пользовательский счет в платежной системе, запущенной "ВКонтакте".

Первыми партнерами VK Pay стали Good Food и PepsiCo. Для того чтобы воспользоваться функцией кешбэка, необходимо выбрать подходящую акцию в платежном сервисе и отсканировать QR-код на чеке в приложении "Чекбэк".

Минимальная сумма кешбэка составляет 10 рублей. В приложении "Чекбэк" также доступен весь список актуальных акций.

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Фукнция возврата части потраченных средств реализована во многих российских банках, а также в платежной системе "Яндекс.Деньги".

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