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Владимир Бортко прокомментировал слова Cергея Шнурова об Украине

Новости
    23.11.2018, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Советский, российский режиссер, продюсер и сценарист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал заявление лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Где шоумен заметил, что не поедет на Украину, потому как ему это просто не нужно.

При этом 72-летний Бортко, постановщик сериала "Идиот", фильмов "Цирк уехал, и клоуны разбежались" и "Собачье сердце", напомнил, что он и сам не выезжает на Украину уже десять лет - со времен выхода его исторической драмы "Тарас Бульба". Которую "в Киеве подвергли жесткой критике по политическим причинам".

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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"В прошлом году меня внесли в базу "Миротворца". То есть я для них невъездной. Как и Сергей Шнуров. Но мне от этого не жарко и не холодно", - заверил Владимир Владимирович, в настоящее время находящийся в Крыму, РИА ФАН. В то же время отметив: отрицательное влияние, которое политика оказала на культурные связи между Россией и Украиной - "это неправильно и печально".

"Артисты  должны существовать независимо от желания всяких политиков", - уверен Бортко.

Далее подчеркнув, что в России нет такого отношения к украинским артистам, какое можно наблюдать на Украине по отношению к российским. Например, в нашей стране нет никаких баз "Миротворца". Поскольку "Россия не ввязывается в эту игру".

"Мы умнее и мудрее. Кто-то должен быть умнее", - заключил режиссер.

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