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23.11.2018 18:25
Рубрика: Культура

Выставку Бэнкси арестовали в Брюсселе

Текст: Мария Воронова

Бельгийские судебные приставы наложили арест на 58 произведений самого известного уличного художника в мире. Выставку, где должны были показать работы Бэнкси, ранее анонсировала галерея современного искусства Strokar в Брюсселе. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы галереи, Станислас Эскинази. Сам художник пока не прокомментировал события.

Видео: Картина Бэнкси за 1 млн евро самоуничтожилась после продажи

Дело в том, что запрос об организации выставки художника Бэнкси в галерею современного искусства направила зарегистрированная в Германии компания. Она предоставила экспонаты и заверила, что у нее есть права на перемещение и экспонирование работ уличного художника. Однако вскоре в галерею Strokar обратилась британская компания и оспорила права на экспозицию, уточнив, что с ней не согласовали проведение данной выставки. По словам адвоката, в искусствоведческой среде нередко возникают подобные споры, однако галерея, предоставившая свои помещения для экспозиции, не имеет к ним отношения.

"Приставы действительно выполнили решение суда о наложении ареста на произведения, обращение в суд поступило от имени моего клиента, ассоциации Strokar, мы в срочном порядке обратились сами. Это предупредительная мера, вызванная тем, какая ситуация сложилась вокруг выставки",- рассказал адвокат. Он также пояснил, что, как выяснилось в ходе детальной проверки документов, произведения искусства не застрахованы должным образом, поэтому, чтобы избежать возможных финансовых претензий по сохранности произведений стоимостью в 15 миллионов евро, картины решено было изъять.

Несмотря на то, что экспозиция Бэнкси закрылась (хотя некоторые произведения искусства и сегодня висят в выставочном зале), галерея Strokar работает в обычном режиме, так как там выставлены работы и других художников.

Культура Арт В мире Европа Бельгия
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