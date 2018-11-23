Женщина дважды сорвала джекпот, повторяя комбинации чисел

What's better than winning a Lottery jackpot? Winning two Lottery jackpots! ➡️ https://t.co/Y8NC4SOvSn pic.twitter.com/fMbGkTHN1J — Michigan Lottery (@MILottery) 21 ноября 2018 г.

72-летняя жительница округа Уэйн в американском штате Мичиган благодаря повторению комбинаций чисел в течение восьми лет дважды стала обладательницей джекпота тура местной лотереи.

Как сообщает ресурс UPI, женщина выиграла 250 тысяч долларов США (около 16,4 миллиона рублей), когда в одном из последних тиражей выпали 10 указанных ею чисел.

- Я каждый месяц покупаю билет. После розыгрыша я позвонила на горячую линию и, когда услышала выигрышные числа, была шокирована. Я перезвонила еще раз, но все равно не поверила. И тогда я попросила сына проверить номера в интернете, - рассказала победительница.

Счастливыми для американки оказались числа 04-08-11-12-29-31-45-46-69-75. По ее словам, они связаны с днями рождениями и юбилейными датами ее семьи.

В 2010 году эта комбинация принесла женщине 252 074 доллара США, которые составляли джекпот тура другой лотереи.