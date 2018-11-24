В мире
24.11.2018 21:19
Текст: Юрий Сизов

БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Фото: Олег Фойницкий/БелТА/ТАСС Фото: Олег Фойницкий/БелТА/ТАСС
Фото: Олег Фойницкий/БелТА/ТАСС

Первенец атомной энергетики Беларуси будет готов уже в начале будущего года к приему ядерного топлива. Об этом 24 ноября заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, передает БЕЛТА.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, физический пуск первого энергоблока станции намечен на третью декаду апреля 2019 года. "Через 2,5 месяца после этого состоится энергетический пуск и энергоблок начинет выдавать электроэнергию в сеть, еще примерно полгода он будет выходит на опытно-промышленную эксплуатацию", - пояснил  представитель Росатома.

Сейчас строительство первого блока Белорусской АЭС в Островце находится на завершающем этапе. "Закачиваются монтажные работы, начинается наладка. В этом году знаковое ключевое событие - постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок - это практически начало наладки главных систем блока", - рассказал Локшин.

Кстати, сегодня на площадке БелАЭС премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил текущий ход работ на станции. Он посетил ключевые объекты станции, ему продемонстрировали производственную базу, центральный щит управления АЭС, учебно-тренировочный центр, где готовят персонал.

Как доложили премьер-министру, на объекте уложено 96% от предусмотренного проектом объема бетона (1,1 млн куб. м), смонтировано 99% арматуры (156 тыс. т). На втором энергоблоке смонтирован корпус реактора и основное оборудование реакторной установки, уже ведется монтаж технологических трубопроводов и начат монтаж систем турбины. Сейчас на площадке АЭС работают около восьми тысяч  строительно-монтажного персонала, белорусскими организациями выполнено около 60% от общего объема работ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области Беларуси.

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в июле 2020-го.

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