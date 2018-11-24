БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Первенец атомной энергетики Беларуси будет готов уже в начале будущего года к приему ядерного топлива. Об этом 24 ноября заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, передает БЕЛТА.

По его словам, физический пуск первого энергоблока станции намечен на третью декаду апреля 2019 года. "Через 2,5 месяца после этого состоится энергетический пуск и энергоблок начинет выдавать электроэнергию в сеть, еще примерно полгода он будет выходит на опытно-промышленную эксплуатацию", - пояснил представитель Росатома.

Сейчас строительство первого блока Белорусской АЭС в Островце находится на завершающем этапе. "Закачиваются монтажные работы, начинается наладка. В этом году знаковое ключевое событие - постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок - это практически начало наладки главных систем блока", - рассказал Локшин.

Кстати, сегодня на площадке БелАЭС премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил текущий ход работ на станции. Он посетил ключевые объекты станции, ему продемонстрировали производственную базу, центральный щит управления АЭС, учебно-тренировочный центр, где готовят персонал.

Как доложили премьер-министру, на объекте уложено 96% от предусмотренного проектом объема бетона (1,1 млн куб. м), смонтировано 99% арматуры (156 тыс. т). На втором энергоблоке смонтирован корпус реактора и основное оборудование реакторной установки, уже ведется монтаж технологических трубопроводов и начат монтаж систем турбины. Сейчас на площадке АЭС работают около восьми тысяч строительно-монтажного персонала, белорусскими организациями выполнено около 60% от общего объема работ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области Беларуси.

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в июле 2020-го.