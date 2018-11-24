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24.11.2018 06:12
Рубрика: В мире

Брат президента Гондураса задержан в США

В Майами в пятницу был арестован брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса - Хуан Антонио Эрнандес. Об этом сообщает пресс-служба главы Гондураса.

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В заявлении говорится, что в случае с Хуаном Антонио Эрнандесом, как и в случае с любым другим гондурасцем, "президент и его правительство придерживаются позиции, что каждый сам несет ответственность за свои действия и эта ответственность не может быть переложена на других", - цитирует РИА Новости.

По какой причине в США задержали родственника президента - ничего не сообщается. Некоторые СМИ считают, что Хуан Антонио Эрнандес может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Задержанный уже доставлен из Майами в суд Нью-Йорка.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Гондурас
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