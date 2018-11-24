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Рубрика: В мире

Британский проект вмешивался в дела третьих стран за гранты госдепа и НАТО

Британская организация Integrity Initiative, которую обвинили во вмешательстве в дела третьих стран под видом "борьбы с российской дезинформацией", получала гранты от госдепартамента США, НАТО и соцсети Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные хакерской группировки Anonymous.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Речь идет о проектных заявках на финансирование организации. В этих документах, если они являются подлинными, указано, что гранты были выделены управлением НАТО по публичной дипломатии (168 тысяч фунтов стерлингов), госдепом (250 тысяч фунтов на "деятельность по исследованию и распространению"), Facebook (100 тысяч фунтов "на исследовательскую и образовательную деятельность"), фондом Смита Ричардсона, немецкими бизнесменами, а также министерством обороны Литвы. Ведомство выделило 20 тысяч фунтов стерлингов и предоставило команду по стратегическим коммуникациям.

Anonymous утверждают, что проект Integrity Initiative был основан в Великобритании в 2015 году и якобы использовался для вмешательства во внутренние дела европейских стран. При этом заявленной целью было оказывать информационное противодействие России, а также Китаю, Ирану и Венесуэле.

В мире Европа Великобритания В мире США Хакерские атаки
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