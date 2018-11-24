Четверо туристов погибли в авиакатастрофе в Зимбабве

Жертвами катастрофы легкомоторного самолета Cessna S206 в провинции Масвинго на юго-востоке Зимбабве стали пятеро человек, среди них четверо граждан Финляндии и пилот, сообщает издание Daily Finland.

МИД Финляндии подтвердил, что разбившиеся мужчины в возрасте около пятидесяти лет были финнами. О гражданстве пилота не сообщается.

Самолет доставлял финских туристов к водопаду Виктория и рухнул в гористой местности. Полет проходил в условиях ограниченной видимости. Полиция проводит расследование инцидента.