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24.11.2018 22:45
Рубрика: В мире

Четверо туристов погибли в авиакатастрофе в Зимбабве

Текст: Александр Саможнев

Жертвами катастрофы легкомоторного самолета Cessna S206 в провинции Масвинго на юго-востоке Зимбабве стали пятеро человек, среди них четверо граждан Финляндии и пилот, сообщает издание Daily Finland. 

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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МИД Финляндии подтвердил, что разбившиеся мужчины в возрасте около пятидесяти лет были финнами. О гражданстве пилота не сообщается.

Самолет доставлял финских туристов к водопаду Виктория и рухнул в гористой местности. Полет проходил в условиях ограниченной видимости. Полиция проводит расследование инцидента.

В мире Африка Зимбабве Авиакатастрофы
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