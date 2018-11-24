ЦСКА победил СКА и одержал 12-ю победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА продлил победную серию в Континентальной хоккейной лиге. Взяв верх на своем льду над петербургским СКА со счетом 3:1, столичные армейцы выиграли 12-й матч подряд.

При этом счет открыли гости - уже на седьмой минуте отличился Николай Прохоркин, не только выведя свою команду вперед, но и прервав впечатляющую сухую серию вратаря ЦСКА Ильи Сорокина, насчитывавшую более 40 минут.

Впрочем, гол Прохоркина оказался для питерцев в этом матче единственным. На последней минуте второго периода хозяева отыгрались благодаря точному броску Антона Слепышева, который бросал с неудобной руки, да еще и стоя на коленях.

А в заключительной 20-минутке Михаил Григоренко во второй раз огорчил Игоря Шестеркина, и эта шайба стала для "красно-синих" победной. Точку же в матче поставил Иван Телегин, в концовке перехватив шайбу после потери, которую допустил опытнейший Павел Дацюк, и со второй попытки пробив Шестеркина.

Эта победа позволила столичным армейцам оторваться от северных одноклубников на пять очков в турнирной таблице. ЦСКА занимает первое место, набрав 54 балла, а на счету СКА - 49 очков.