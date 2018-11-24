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24.11.2018 10:05
Рубрика: В мире

Депутат Рады рассказал об "унизительном" обмане украинцев

Текст: Александр Саможнев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан с целью получения очередного транша МВФ, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".

По его словам, правительство обманывает украинцев, пугая дефолтом. "Нужно всего лишь переработать бюджет, поменять его направления, поскольку предусматривается существенное повышение налогов, которые стали неподъемными для людей", - предлагает рецепты по выходу из кризиса парламентарий.

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Мосийчук напомнил, что новый кредит МВФ требуется для реструктуризации уже существующей задолженности. Причем, этот вопрос никто детально не обсуждает. "То, что они предлагают сейчас - это просто попрошайничество и унижение страны", - не сомневается депутат.

Напомним, Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в три процента. Решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ предусматривает повышение тарифов и долговой зависимости Украины. По некоторым данным, парламентарии в перерыве обсуждения злоупотребляли спиртными напитками.

Представители МВФ подтвердили договоренность с Киевом по новому кредитному займу на 14 месяцев, который предусматривает предоставление 3,9 миллиарда долларов. Взамен правительство должно поднять цены на газ для населения на 23,5 процента с 1 января 2019 года.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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