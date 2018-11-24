Депутат Рады рассказал об "унизительном" обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан с целью получения очередного транша МВФ, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".

По его словам, правительство обманывает украинцев, пугая дефолтом. "Нужно всего лишь переработать бюджет, поменять его направления, поскольку предусматривается существенное повышение налогов, которые стали неподъемными для людей", - предлагает рецепты по выходу из кризиса парламентарий.

Мосийчук напомнил, что новый кредит МВФ требуется для реструктуризации уже существующей задолженности. Причем, этот вопрос никто детально не обсуждает. "То, что они предлагают сейчас - это просто попрошайничество и унижение страны", - не сомневается депутат.

Напомним, Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в три процента. Решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ предусматривает повышение тарифов и долговой зависимости Украины. По некоторым данным, парламентарии в перерыве обсуждения злоупотребляли спиртными напитками.

Представители МВФ подтвердили договоренность с Киевом по новому кредитному займу на 14 месяцев, который предусматривает предоставление 3,9 миллиарда долларов. Взамен правительство должно поднять цены на газ для населения на 23,5 процента с 1 января 2019 года.