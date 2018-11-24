Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с предложением проверить, действительно ли американцы были на Луне. Такое заявление он сделал накануне во время посещения вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном компании "Российские космические системы".

- Они говорят, что были (согласно имеющейся информации первый американец высадился на Луну в 1969 году - прим. "РГ"). Мы такую задачу поставили - полететь проверить, - пояснил гендиректор "Роскосмоса".

Он также отметил, что рассчитывает на сотрудничество России с США в освоении естественного спутника Земли, так как, по его словам, сегодня ни одна страна в мире не может реализовать лунную программу в одиночку, пишет РИА Новости.