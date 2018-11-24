Дзюба примерил форму хоккейного СКА

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба предстал перед поклонниками в неожиданном амплуа. В своем Instagram он показал, как выглядит Дзюба-хоккеист.

Артем опубликовал фото, на котором он примерил форму питерского СКА. Причем он облачился в полную экипировку - от шлема до коньков.

"Осталось только потерять зубы", - так футболист подписал фото.

Между тем, уже завтра "Зенит" проведет матч 15 тура РПЛ. На своем поле "сине-бело-голубые" примут "Ростов", эта игра начнется в 19:00 по московскому времени. На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверенно лидирует в чемпионате России, набрав 31 очко.