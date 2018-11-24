Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году

Темпы роста ВВП России в ближайшие три года будут находиться на уровне 1,6-1,9 процентов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования экономистов Центра развития НИУ ВШЭ.

По данным исследования, рост российского ВВП замедлится до 1,3 процентов в 2019 году, а затем ускорится - до 1,6 процентов в 2020-м и до 1,9 процентов в 2021 году.

Напомним, что в Минэкономразвития давали более оптимистичные прогнозы: в 2020 году экономика в стране, согласно данным, будет расти на 2 процента, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП будут равны 3 процентам.

Более близок к цифрам экономистов из ВШЭ был прогноз Международного валютного фонда, согласно которому в следующем году российская экономика вырастет на 1,5 процента.

Как отмечается, отрицательно на экономике России скажутся снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.