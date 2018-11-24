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24.11.2018 18:07
Рубрика: Спорт

Фигурист Самарин выиграл "бронзу" на французском этапе Гран-при

Во французском Гренобле завершились соревнования в мужском одиночном катании на этапе Гран-при.

Фигурист Самарин остался недовольным короткой программой во Франции

Первым стал Натан Чен из США, набравший 271, 58 балла, сообщает ТАСС. За ним следует другой американец, Джейсон Браун, получивший 256,33 балла.

Российский фигурист Александр Самарин завоевал "бронзу" с результатом 247,09 балла. Дмитрий Алиев стал четвертым (237,82).

Чтобы выйти в финал Гран-при, который состоится 5-9 декабря в Канаде, Самарин должен был занять как минимум второе место. Таким образом, единственным представителем России в финале будет Сергей Воронов.

 

Спорт Фигурное катание
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