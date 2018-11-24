Фигурист Самарин выиграл "бронзу" на французском этапе Гран-при

Во французском Гренобле завершились соревнования в мужском одиночном катании на этапе Гран-при.

Первым стал Натан Чен из США, набравший 271, 58 балла, сообщает ТАСС. За ним следует другой американец, Джейсон Браун, получивший 256,33 балла.

Российский фигурист Александр Самарин завоевал "бронзу" с результатом 247,09 балла. Дмитрий Алиев стал четвертым (237,82).

Чтобы выйти в финал Гран-при, который состоится 5-9 декабря в Канаде, Самарин должен был занять как минимум второе место. Таким образом, единственным представителем России в финале будет Сергей Воронов.