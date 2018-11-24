Во время зимней Олимпиады в Пхенчхане на трибунах часто можно было заметить группы корейских болельщиков, которые размахивали флагами РФ и активно поддерживали "Олимпийских атлетов из России". Это власти Кореи и ряд общественных организаций решили таким образом поддержать сборную РФ, которая оказалась в непростой ситуации и вынуждена была выступать на ОИ-2018 без российского флага и символики. Одним из инициаторов этого движения был губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун. Именно на территории этой провинции находится Пхенчхан. Губернатор Чхве был и остается большим сторонником развития связей России и Южной Кореи, а также межкорейских отношений. Недавно он побывал в Пхеньяне. О России, Олимпиаде, сотрудничестве наших стран, а также о Северной Корее и многом другом мы и побеседовали с губернатором Чхве Мун Суном в его офисе в городе Чхунчхон.

Мы с Вами общались во время Олимпиады в Пхенчхане и отрадно, что Вы вновь нашли время для беседы. Накопилось немало тем для обсуждения. Для начала давайте вспомним зимнюю Олимпиаду, которая прошла у вас в этом году. По оценкам экспертов и СМИ, Южная Корея вообще, и провинция Канвон и города Пхенчхан и Каннын в частности, успешно провели зимнюю Олимпиаду-2018. Мы Вас поздравляем с этим успехом. Как изменился ваш регион? Провинция Канвон "до ОИ" и "после ОИ" - в чем различие, есть ли развитие, что нового?

Губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун: Сама большая разница, которую можно почувствовать - это укрепление атмосферы мира и стабильности в нашем регионе благодаря проведенной Олимпиаде. Если вспомнить, то самый последний запуск баллистической ракеты со стороны КНДР был осуществлен 29 ноября 2017 года, им лично руководил Ким Чен Ын. Тогда были реальные опасения, что на Корейском полуострове может начаться война. Сейчас во всем регионе и в нашей провинции - мир, межкорейские отношения развиваются в сторону дружбы и сотрудничества. Это, наверно, самая большая перемена.

Если говорить про экономику, то благодаря проведению Олимпиады в нашей провинции появились новые железные, автомобильные дороги, были модернизированы морские порты и воздушные гавани региона. В целом, значительно улучшилась транспортная инфраструктура. Это значительно сократило время, необходимое, чтобы добраться до нас из, скажем, Сеула. Как следствие, это привело к притоку туристов в наш регион. Кроме того, мы раньше готовили к запуску круизную линию из порта Сокчхо во Владивосток, но из-за действий КНДР, которая без предупреждения запускала ракеты, угрожая таким образом безопасности судоходства, нам пришлось временно заморозить эти планы. Теперь же, в связи с нормализацией обстановки, мы получили возможность снова начать работы по возобновлению круизной линии.

Другое направление - готовимся к возобновлению туристических поездок в северокорейские горы Кымгансан, что ранее практиковалось в рамках межкорейского сотрудничества. Как только позволят условия, то мы сразу возобновим и этот проект. Олимпиада позволила активизировать туристическое направление, реанимировать прежние планы.

Не секрет, что одной из серьезных проблем для Олимпиад является вопрос о том, как потом использовать крупные объекты после завершения ОИ. Где-то они просто разрушаются, где-то их сносят, где-то пытаются перепрофилировать. Нет ли у вас проблемы с использованием объектов ОИ-2018? Как вы ее решаете?

Чхве: Да, такая проблема не обошла и нас. Мы продолжаем думать по этому поводу. В некоторой степени нам повезло. У нас остались деньги из бюджета, которые были отложены на проведение Олимпиады - примерно 61,9 млрд вон. Мы собрали эти деньги. Также сделали взносы центральное правительство, наша провинция, отдельные города, компании-спонсоры. И создали Фонд Зимних Олимпийских игр-2018. В бюджете фонда примерно 100 млрд вон (около 89 млн. долларов). Пока окончательное решение не принято, но все идет к тому, что мы сохраним большинство объектов, а расходы на их содержание будем покрывать за счет средств фонда.

В России существует более 80 субъектов федерации, крупных регионов. Все пытаются найти путь своего уникального развития, отвечающий местным конкретным условиям, использующим их особенности. Провинция Канвон - в чем ее уникальность, на что делается ставка в ее развитии, в чем ее привлекательность?

Чхве: Как известно, наша провинция была относительно слабо развитым регионом. Но теперь многое поменялось. Мы делаем ставку на развитие международного направления, глобализацию, развитие сотрудничества с соседними странами - в первую очередь с Россией, Японией, Китаем, в перспективе - с Северной Кореей. Мы намерены развивать в приоритетном порядке обмены в сфере туризма. Как уже было сказано, транспортная инфраструктура у нас значительно улучшилась, вопрос безопасности решен, это представляет хороший шанс для развития международного туризма. На него мы возлагаем большие надежды.

Один из проектов, который мы готовим - это открытие круизной линии из Сокчхо с заходом в порт Славянка (рядом с Владивостоком), а также в Японию. Когда появится возможность и откроется Северная Корея, то планируем включить в программу посещения и порты Северной Кореи. Вот это один из проектов, находящихся на стадии реализации. Надеемся, что этой круизной линией воспользуется много туристов.

Помимо международного туризма мы также намерены развивать обмены в сфере науки, культуры, торговли. Уже ведем и продолжим осуществлять активную деятельность по рекламе возможностей нашей провинции, повышению степени ее узнаваемости в мире.

До избрания на пост губернатора провинции Вы долгое время работали в СМИ, были известным репортером, ведущим. Если сравнить работу журналиста и губернатора, какая из них более сложная и какая более интересная?

Чхве: Да, долгое время я работал журналистом, потому понимаю вашу работу. Наверно, все-таки работа журналиста более живая и в чем-то более интересная. На посту же губернатора чувствуешь всегда большой груз ответственности за людей провинции, за развитие местной экономики, которую нельзя в одночасье существенно улучшить. Конечно, хороший журналист также испытывает ответственность за то, что написал в статье, а у губернатора тоже хватает интересных проектов и аспектов работы, но в целом повысилась ответственность, груз забот, стресс, их масштаб. Это я ощущаю каждый день.

Судя по сообщениям СМИ, Вы в сентябре этого года сопровождали президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во время его визита в Пхеньян. Расскажите про эту поездку. Каково ваше общее впечатление от Северной Кореи? Что впечатлило больше всего?

Чхве: Я почувствовал, что власти КНДР приняли стратегическое решение на проведение реформ и на открытость. Также сложилось впечатление, что Северная Корея действительно намерена рано или поздно отказаться от ядерного оружия. Это решение как лидера страны Ким Чен Ына, так и всего народа. Вот в рамках этого и идут преобразования в Северной Корее.

Насколько известно, у вас были переговоры с северокорейскими чиновниками и официальными лицами. Что обсуждали? Есть какие-либо конкретные результаты? Смогли ли пообщаться с Ким Чен Ыном?

Чхве: Да, были и переговоры. С представителями высшего руководства КНДР, включая председателя Госсовета Ким Чен Ына, мы, и я в том числе, общались на общем банкете. Пожалуй, наиболее важный результат, и в КНДР его оценивают именно как очень важный - это принципиальное решение соединить железные дороги Юга и Севера вдоль восточного побережья, чтобы иметь возможность выходить на российскую сеть. То есть проект соединения Транскорейской магистрали и Транссибирской дороги. Его Северная Корея пытается реализовать еще с периода правления Ким Чен Ира, а нынешнее руководство Севера в лице его сына Ким Чен Ына настроено довести проект до стадии реализации и запуска. Думаю, что это наша общая задача, под "нами" я имею в виде Юг, Север и Россию. Это будет выгодно всем сторонам.

Что касается практической стороны, то если будет урегулирован политический аспект, то в техническом плане надо проложить 104 км железной дороги по нашей территории - от Каннына, где сейчас заканчивается южнокорейское полотно, до демилитаризованной зоны, а со стороны КНДР есть железная дорога и она подсоединена к российской. Также надо будет модернизировать северокорейскую трассу. В некоторых местах требуются работы по восстановлению и созданию полотна, отвечающего требования современного транспорта. Я считаю, что это самый важный межкорейский проект, который также предусматривает активное участие России.

С вашей точки зрения, в чем основная проблема межкорейских отношений и как их стоит развивать?

Чхве: Мне кажется, что КНДР уже не может развернуться, отказаться от курса на реформы, открытость и денуклеаризацию, другой вопрос - с какой скоростью это будет происходить. Тут необходима помощь окружающих стран, их поддержка. С моей точки зрения, кстати, больше всего поддерживает наш курс на развитие межкорейских отношений именно Россия. По вопросу объединения корейской нации также именно Россия активнее всего выступает "за" и при этом делает это открыто, публично. За это мы очень благодарны России.

Из четверки окружающих Корейский полуостров крупных держав (РФ, США, Китай и Япония - прим. "РГ") именно с Россией у нас сейчас ближе всего интересы и подходы. Поэтому, я полагаю, что нам необходимо с РФ активизировать и укреплять взаимодействие в сфере дипломатии, внешней политики.

Мы с вами уже общались во время Олимпиады в Пхенчхане. Огромное вам спасибо за работу, которую вы и многие корейцы сделали для поддержки российских атлетов, которые были в непростой ситуации на ОИ. Это действительно тронуло сердца россиян. Как известно, вы выступаете за развитие связей Кореи с Россией.

Чхве: Мы это сделали от чистого сердца и опять же благодарны, что российские атлеты, несмотря на непростую ситуацию, все же решили участвовать в нашей Олимпиаде. Кроме того, среди болельщиков всегда было большое количество россиян. Вы очень любите зимние виды спорта, это было видно, в том числе и по количеству российских флагов на трибунах.

Россия выступает за реализацию крупных инфраструктурных проектов с участием РФ, Юга и Севера Кореи. Речь идет в первую очередь о соединении Транскорейской магистрали с Транссибом, прокладке газопровода и линии электропередач из РФ в Южную Корею через КНДР. Каково ваше отношение к этим проектам? Что можно сделать в целях их реализации с позиции провинции Канвон?

Чхве: Про соединение железных дорог я уже говорил и повторю, что мы полностью поддерживаем этот проект и заинтересованы в его реализации. Про прокладку газопровода можно сказать абсолютно то же самое. Сейчас мы вынуждены ввозить газ в сжиженном виде, что повышает расходы на импорт. Газопровод позволит сократить расходы, согласно подсчетам, примерно на треть. Мы уже построили в одном из расположенных на побережье городов, я говорю о городе Самчхок, крупную базу, газовый терминал с огромным хранилищем. Так что газопровод из России - еще один проект, который нам, безусловно, интересен и является еще одной целью для реализации. Северная Корея при этом получит возможность получать постоянные отчисления в свой бюджет за транзит газа. То есть это выгодно всем потенциальным участникам - России, Южной и Северной Корее.

Насколько известно, не только провинция в целом, но и отдельные города провинции, распложенные на восточном побережье, активно выступают за развитие сотрудничества с Россией. В каких сферах, какие проекты вы видите здесь в качестве перспективных для реализации?

Чхве: Да уж, можно сказать, что наши прибрежные города конкурируют друг с другом по части сотрудничества с Россией. Про железную дорогу, газопровод, то есть про сотрудничество с РФ в сфере транспорта, энергетики, я уже сказал. Третье для нас важнейшее направление - это туризм. Данная сфера представляет возможность получить видимый эффект в максимально сжатые сроки. То есть туризм - еще один "столб" развития нашей экономики с учетом фактора России.

Если говорить о конкретных проектах, то опять же возвращаюсь к проекту запуска круизной линии из Сокчхо (Южная Корея) до расположенного недалеко от Владивостока порта Славянка. Для туризма необходим транспорт, а круизный лайнер этот вопрос решит, одновременно стимулируя развитие этой отрасли. Пока проблема с КНДР решена не полностью, но когда это произойдет, то можно будет добавить в этот маршрут (Сокчхо-Славянка-Япония) и северокорейский портовый город. Мы работает в целях реализации этого проекта весьма активно. Насколько я знаю, в порту Славянка требуется модернизация некоторых объектов, но это выполнимо. Думаю, что в следующем году мы уже сможем запустить эту круизную линию.

Приток россиян в Корею существенно возрос в последние годы. Но обычно туристы из РФ в Южной Корее посещают в первую очередь Сеул и Пусан. В чем привлекательность вашей провинции для российских туристов? Что интересного в вашем регионе для туристов?

Чхве: Я лично имел возможность несколько раз убедиться, что россияне очень любят зиму и зимние виды спорта, гораздо больше корейцев. В нашей провинции есть все возможности для занятия самыми разными зимними видами спорта, потому, мне кажется, это может заинтересовать россиян при посещении нашей провинции. Кроме того, у нас очень протяженное морское побережье, пляжи, а россияне, как мне кажется, очень любят море. Некоторые купаются и зимой, даже если придется раскалывать лед. Впрочем, у нас море не замерзает, так что можно купаться без проблем. Так что провинция Канвон представляет самые разные возможности для отдыха россиян.

Что вы делаете для привлечения российских туристов в провинцию Канвон?

Чхве: Вот вам один пример. С 9 февраля следующего года в течение нескольких дней мы готовим целую серию мероприятий, посвященных годовщине проведения в Пхенчхане зимней Олимпиады. К этой дате мы готовим самые разные туры, программы и надеемся, что для участия в них приедут россияне - из Владивостока, Хабаровска и других городов России. Мы намерены в целом развернуть активную рекламную кампанию по привлечению российских туристов, чтобы они знали провинцию Канвон, где их всегда рады видеть.

Когда мы с Вами общались во время Олимпиады в Пхенчхане, то Вы выразили сожаление, что на ОИ не смог попасть многократный олимпийский чемпион, шорт-трекист Виктор Ан, которого любят в обеих наших странах. Он тоже очень сожалел, что не смог принять участие в Олимпиаде, которая проходила на его исторической родине. Что бы Вы хотели ему сказать?

Чхве: Да, мы очень хотели его видеть у нас и готовы были его поддерживать. Конечно, у этого спортсмена, наверное, были грустные моменты. Мне хочется, чтобы он о них забыл и продолжил выполнять роль своего рода связующего моста между Россией и Кореей. Не только как спортсмен, но и в любом другом качестве. Кем бы он ни решил стать, мне кажется, он может сделать много важного для сближения наших народов.

Пользуясь случаем, что бы Вы хотели сказать, обращаясь к россиянам?

Чхве: Мы искренне благодарны за ту роль, ту постоянную поддержку, которую оказывает нам Россия в деле развития межкорейских отношений, сближения Юга и Севера и объединения корейской нации. Провинция Канвон является единственной разделенной границей провинцией, ведь одноименная провинция есть и в КНДР, потому вопрос объединения для нас особенно важен. Кроме того, из всех южнокорейских регионов мы ближе всего к России. У нас, как я считаю, сложились особые отношения с Россией и в связи с Олимпиадой-2018, так что, повторюсь, Россия - для нас особая страна и мы ей благодарны за поддержку в деле объединения Кореи.