Испания поддержит соглашение по Brexit

Испания намерена снять вето и проголосовать за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Премьер-министр страны Педро Санчес уже проинформировал короля по этому вопросу, сообщает РИА Новости. "Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания", - пояснил он. Голосование должно пройти в воскресенье, 25 ноября.

По словам Санчеса, стороны сошлись на том, что после Brexit политические, юридические и географические отношения Гибралтара и ЕС будут проходить через Испанию, а достигнутые договоренности дают абсолютную гарантию того, что территорицальный спор все-таки будет решен.

В частности, в рамках декларации о будущих отношениях с Евросоюзом после Brexit предусмотрено, что соглашения по Гибралтару должны заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании.

Территориальный спор Испании и Великобритании в отношении Гибралтара длится уже несколько столетий. Почти все население на референдумах 1967 и 2002 годов выступило за то, чтобы остаться в составе Великобритании. По конституции Гибралтара, принятой в 2006 году, законодательная власть находится в руках Елизаветы II и гибралтарского парламента. Испания, однако, считает эту территорию своей и ранее предлагала Великобритании установить над ней совместный суверенитет.