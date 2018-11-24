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24.11.2018 00:29
Рубрика: Власть

Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В Италии, выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог", министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул западных партнеров в том, что они избегают прямого диалога с Россией. Глава МИД с иронией прокомментировал практику западных стран выдвигать обвинения в адрес Москвы по любым поводам через публикации в СМИ.

В качестве примера Лавров озвучил недавние обвинения Финляндии и Норвегии в том, что Россия якобы вмешивалась в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture, пишет РИА Новости.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вежливые люди высказывают претензии лично, а не через средства массовой информации.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", - заключил Лавров, вызвав этими словами одобрительный смех и аплодисменты присутствующих.

Напомним, после осенних учений НАТО Trident Juncture минобороны Норвегии обвинило Россию в сбое в работе GPS-навигации.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас существует тенденция "обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, подобные обвинения не имеют под собой оснований.

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