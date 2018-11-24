США подстегивают опасную военную деятельность у границ России в Европе, безопасность европейцев становится заложницей подрывной политики, заявил в интервью португальской газете Público глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Евросоюза стал кризис на Украине. Он обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы.

"Архитектура диалога Россия-ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, Киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь", - пояснил Лавров в интервью.

Глава МИД РФ полагает, что "американцы пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне".

В этой связи безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана, заключил Сергей Лавров.