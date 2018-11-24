Лавров: США рассматривают ИГ в качестве союзника в смене режима в Сирии

Террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство") является союзником Вашингтона в задаче смены политического режима в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне.

По словам Лаврова, госдепартамент США заявил, что ИГИЛ пока не побеждена и для того, чтобы победить ИГИЛ, главным предварительным условием является смена режима в Сирии. "Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", - отметил министр.

Глава МИД РФ сделал вывод, что главной задачей Вашингтона является сменить режим, а не победить ИГИЛ. Это означает, что у американцев, очевидно, есть "скрытая повестка дня в Сирии".

Сергей Лавров пояснил, что на территории, которую контролирует сирийское правительство, силы ДАИШ разгромлены, однако основной террористический очаг сохраняется в зоне населенного пункта Эт-Танф, где незаконно закрепились американские спецподразделения.

Внутри этой 55-километровой зоны находится несколько тысяч бандитов, которые почему-то рассматриваются США как неприкосновенная группа лиц, позволяющая Вашингтону предъявлять оправдания своего дальнейшего присутствия на сирийской земле, заключил Сергей Лавров.