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24.11.2018 11:25
Рубрика: Власть

Лавров: В ЕС растет понимание бесперспективности конфронтации с Россией

Текст: Александр Саможнев
В Европе растет число тех, кто понимает бесперспективность конфронтационного курса в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью португальской газете Publico.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: США подстегивают военную деятельность у границ РФ в Европе

"Напряженность последних лет между Россией и Западом, дорого обходящаяся международной стабильности, - не наш выбор. По-прежнему выступаем за формирование в Евроатлантике и Евразии общего пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического сотрудничества всех без исключения государств", - отметил Лавров.

По словам министра, не может не радовать, что в Европе растет число тех, кто осознает бесперспективность конфронтации в отношении России. Тех, кто стремится проводить прагматичную политику и не желает жертвовать благополучием своих граждан, мирным будущим общеевропейского дома ради узкокорыстных интересов и амбиций внерегиональных игроков.

Глава МИД РФ выразил надежду, что мудрость, просто здравый смысл в итоге возобладают, и отношения РФ с Евросоюзом и входящими в него государствами "будут восстановлены на основе подлинного добрососедства, честности, предсказуемости и открытости".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД
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