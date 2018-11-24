Легойда: История с Почаевской лаврой - давление на каноническую церковь

Давлением на каноническую православную церковь Украины назвал попытки пересмотреть статус Почаевской лавры глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ и обществом Владимир Легойда.

"Многие годы правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали никаких вопросов как стороны украинских властей, так и общества", - подчеркнул Владимир Легойда.

Он напомнил, что Почаевская лавра - святыня мирового православия, и посягательства на нее со стороны власти, срок полномочий которой истекант через несколько месяцев, по его мнению, "абсолютно беззаконны и политически мотивированы".

"Ничем не прикрытая дискриминация верующих на Украине", - вот настоящая цель этих мер, уверен церковный спикер.

При этом он высказал надежду, что антирелигиозные гонения и попытки запугивания верующих на Украине будут остановлены. Верующим нужна поддержка закона и мирового общественного мнения, считает Владимир Легойда.