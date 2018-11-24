Лукашенко рассказал, как чиновникам нужно работать перед выборами

Чиновникам следует таким образом работать перед предстоящей в стране избирательной кампанией, чтобы "в умах людей даже не было альтернативы", заявил президент Александр Лукашенко по итогам назначения руководителя председателя Минского горисполкома.

"Но самое главное - у всей вертикали власти экзамен - парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом, и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы" - цитирует президента его пресс-служба.

При этом политик отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и в президенты. "Но они (народ Беларуси - прим. ред.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно", - рассчитывает белорусский лидер.

Лукашенко также попросил нового мэра Анатолия Сивака обратить внимание на коррупцию, которая бытует в Минске. "Все-таки управленческая вертикаль в городе огромная", - подчеркнул он.

Напомним, президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Однако глава ЦИК РБ Лидия Ермошина полагает, что целесообразно разделить по срокам проведение президентских и парламентских выборов (сентябрь 2020 года). Какая-то избирательная кампания должна быть перенесена на осень 2019 года. Однако Александр Лукашенко придерживается мнения, что досрочные выборы в республике проводить нецелесообразно.