Лыжник Большунов выиграл спринт на этапе КМ в Финляндии

В Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов выиграл спринтерскую гонку классическим стилем.

Наш спортсмен пришел к финишу со временем 2:29,25 секунды. Компанию на пьедестале ему составили норвежцы Йоханнес Хесфлот Клебо и Эйрик Брандсдаль. Четвертое и шестое места также заняли представители Норвегии Эмиль Иверсен и Сондре Турволль Фоссли, а между ними оказался еще один россиянин, Глеб Ретивых.

В аналогичной гонке у женщин также первенствовала россиянка. Юлия Белорукова стала лучшей со временем 2:52,62. Второе и третье места заняли шведки Майя Далквист и Ида Ингемарсдоттер.