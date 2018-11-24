МИД ответил на обвинения по поводу голода на Украине в 1930-х годах

В МИД РФ отвергли попытки представить голод 1930-х годов как геноцид украинского народа. Эти утверждения не имеют ничего общего с историческими фактами, так как это связано с общей гуманитарной катастрофой в СССР.

Дипломаты отмечают, что в Советском Союзе голод затронул русских, украинцев, казахов и другие народы.

"Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в "Вконтакте".