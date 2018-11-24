МИД: Выход США из ДРСМД будет весьма опрометчивым шагом

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что государствам-членам НАТО, которые обеспокоены решением США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, "не хватило единства", чтобы повлиять на американских партнеров и добиться сохранения стратегического соглашения.

По словам главы МИД РФ, который находится с визитом в Португалии, в Москве считают решение США "весьма и весьма опрометчивым шагом", который подрывает региональную и глобальную безопасность, поскольку двустороннее соглашение, заключенное еще между СССР и Соединенными Штатами, оставалось одним из ее краеугольных камней. Сергей Лавров признал, что российская сторона пыталась разубедить американских партнеров в намерении похоронить ДРСМД. Тревогу по поводу этой перспективы выражали и во многих европейских столицах. Однако участники Североатлантического альянса не смогли выступить с общей инициативой по сохранению Договора.