Митингующие в центре Праги потребовали отставки правительства

Жители Праги вышли на митинг с требованием отставки чешского правительства. Акция прошла на Староместской площади в центре города.

Ранее нижняя палата не поддержала инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия кабмину под председательством Андрея Бабиша. Протестующие скандировали: "Бабиша - в урну!", "Хотим порядочное правительство!".

Акция, в которой приняли участие "несколько тысяч человек", продолжалась не более 45 минут. Это уже вторая демонстрация за неделю. На прошлых выходных в центре Праги собрались около 15 тысяч граждан.