Новости

Москву ждет порывистый ветер и гололедица 09:40
Посетители кафе в Волгограде расстреляли повара из пистолета 09:37
Митингующие в центре Праги потребовали отставки правительства 08:55
Два человека погибли в результате стрельбы у магазина в США 08:39
Колыма окажется во власти нового циклона 08:15
В Хабаровске прошел форум ректоров вузов России и Кореи 07:59
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег 07:22
На Камчатке появятся опергруппы для защиты от медведей 07:08
Владивосток встретил огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 06:34
Взрыв на машиностроительном заводе в Китае унес жизни двух человек 06:31
Брат президента Гондураса задержан в США 06:12
На рынке нефти сформировался "крест смерти" 05:52
Ученые обнаружили неожиданную опасность кофе 05:31
В Китае студент устроил вооруженное нападение на свой колледж 05:28
В США причиной пожаров и ураганов назвали изменения климата 05:08
В Приамурье в ДТП с двумя легковушками погиб человек 04:58
Пассажиры и пилот пропавшего в Доминикане вертолета погибли 04:23
В Китае девушка попала в больницу из-за лапши быстрого приготовления 03:56
Эйфелеву башню закроют из-за протестов в Париже 03:53
Трамп попросил суд запретить некоторым трансгендерам служить в ВС США 03:29
В Китае робот оштрафовал фотографию знаменитости на автобусе 02:44
Пушков напомнил Порошенко про ушедший "поезд истории" 02:42
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США 01:53
В Канаде зафиксирована вспышка кишечной инфекции 01:31
Британский проект вмешивался в дела третьих стран за гранты госдепа и НАТО 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
24.11.2018 08:55
Рубрика: В мире

Митингующие в центре Праги потребовали отставки правительства

Жители Праги вышли на митинг с требованием отставки чешского правительства. Акция прошла на Староместской площади в центре города.

Фото: REUTERS
В Чехии зреет новый острый правительственный кризис

Ранее нижняя палата не поддержала инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия кабмину под председательством Андрея Бабиша. Протестующие скандировали: "Бабиша - в урну!", "Хотим порядочное правительство!".

Акция, в которой приняли участие "несколько тысяч человек", продолжалась не более 45 минут. Это уже вторая демонстрация за неделю. На прошлых выходных в центре Праги собрались около 15 тысяч граждан.

В мире Европа Чехия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег
Пушков напомнил Порошенко про ушедший "поезд истории"
На рынке нефти сформировался "крест смерти"
В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина
Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025