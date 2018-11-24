Названы лучшие города для отдыха мам

Топ-5 городов, куда могут отправиться мамы в путешествие, составляют Париж, Прага, Санкт-Петербург, Рим и Сочи. С такими данными выступило аналитическое агентство ТурСтат, которое провело опрос, чтобы определить самые лучшие туристические направления для путешествий матерей.

За Париж как город, куда бы подарили тур своей маме, отдали 29 процентов голосов, за Прагу - 24 процента голосов, за Санкт-Петербург - 15 процентов, за Рим и Сочи - 10 процентов.

Опрос был проведен в преддверии Дня матери, который отмечается 25 ноября 2018 года.

Стоит отметить, что ко Дню матери более тысячи пар в Москве приурочили свои свадьбы.

В последнее воскресенье ноября цветочные магазины получают в несколько раз больше онлайн-заказов на покупку цветов, чем в обычные выходные.