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24.11.2018 16:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы лучшие города для отдыха мам

Текст: Екатерина Ясакова

Топ-5 городов, куда могут отправиться мамы в путешествие, составляют Париж, Прага, Санкт-Петербург, Рим и Сочи. С такими данными выступило аналитическое агентство ТурСтат, которое провело опрос, чтобы определить самые лучшие туристические направления для путешествий матерей.

Фото: depositphotos.com
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За Париж как город, куда бы подарили тур своей маме, отдали 29 процентов голосов, за Прагу - 24 процента голосов, за Санкт-Петербург - 15 процентов, за Рим и Сочи - 10 процентов.

Опрос был проведен в преддверии Дня матери, который отмечается 25 ноября 2018 года.

Стоит отметить, что ко Дню матери более тысячи пар в Москве приурочили свои свадьбы.

В последнее воскресенье ноября цветочные магазины получают в несколько раз больше онлайн-заказов на покупку цветов, чем в обычные выходные.

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