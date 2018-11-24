Не менее 20 человек погибли при ударе западной коалиции в Сирии

По меньшей мере двадцать человек погибли в результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает государственное информагентство SANA.

Удар пришелся по территории городского рынка. Среди погибших числятся девять детей и восемь женщин.

Это уже не первый случай бомбардировки со стороны коалиции сирийских населенных пунктов. Более шестидесяти человек стали жертвами удара в провинции Дейр-эз-Зор в конце октября. .

Только в селении ас-Суса погибли пятнадцать человек, в том числе женщины и дети, еще 37 жителей пострадали во время удара по мечети Усмана ибн Аффана.

США и их союзники применят тактику "выжженной земли" по примеру сирийской Ракки, когда наряду с позициями ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство") бомбят дома жителей, мечети и объекты инфраструктуры, отмечают военные эксперты.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над двадцатикилометровой полосой вдоль восточного берега реки Евфрат между селениями Хаджин и ас-Суса.